Bloed geven in de baas z'n tijd. Als het aan de provinciale VVD ligt, wordt dit mogelijk voor ambtenaren van de provincie Utrecht.

De liberalen constateren in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur dat er 'jaarlijks heel veel nieuwe bloeddonoren nodig zijn' en dat er een donatielocatie 'praktisch om de hoek' van het provinciehuis zit, aan de Lundlaan.

In Limburg mogen provinciemedewerkers al bloed geven onder werktijd. Daarvoor krijgen ze maximaal vijf uur per jaar. Dit leverde in twee maanden tijd 29 nieuwe donoren op, meldt Sanquin Bloedvoorziening, de organisatie die bloed afneemt bij vrijwilligers.

Kan dit in Utrecht ook, wil VVD'er Baerte de Brey weten. 'Wat zou de impact op de bedrijfsvoering zijn als over wordt gegaan op dit beleid, en wat zouden de financiële implicaties zijn?' vraagt De Brey. Ook wil hij weten of het provinciebestuur nog dit jaar een campagne wil opzetten om medewerkers te werven.

Verder vraagt hij zich af of vijf uren genoeg zijn voor plasmadonoren, of dat er voor hen iets geregeld moet worden in de vorm van extra 'bonusuren'. Het geven van bloedplasma kost namelijk meer tijd dan 'gewone' bloeddonatie. Het provinciebestuur gaat schriftelijk op de vragen reageren.