De politie van IJsselstein trof op vrijdag 29 juli een bruine kluis aan in de buurt van Het Klaphek, een gebied tussen de Lekdijk en de Kromme IJssel.

In de kluis zaten enkele sieradendoosjes met hangers of speldjes. Ook is de tekst 'Diamond Point' te zien. Er werden verder geen spullen aangetroffen waarmee de politie echt verder kan met het onderzoek.

Opvallend is ook dat er geen aangifte gedaan van een kluis die is ontvreemd. Mogelijk komt de brandkast niet uit IJsselstein maar uit een plaats in de omgeving.

De politie is op zoek naar iemand die de kluis herkent en/of meer weet over de inhoud ervan.