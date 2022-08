In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is een nieuw appartementencomplex opgeleverd. Het complex, genaamd Change=, is compleet gericht op werkende jongeren die nog niet kunnen kopen, maar ook niet in aanmerking komen voor sociale huur. Dit project raakte eerder in opspraak door hoge servicekosten.

De doelgroep van het complex zijn jonge werkende mensen. De huurprijs is daar dan ook duidelijk op gericht: met 633 euro valt het op zich nog mee. Het addertje onder het gras, en wat eerder in de lokale politiek nog voor opspraak zorgde, zijn de hoge servicekosten van 330 euro per maand. Hierdoor komen de totale kosten per maand toch nog hoog uit voor de studioappartementen. In een persbericht van BAM Wonen pleit CEO van Change= Ralph Mamadeus juist dat het project goed is voor starters. "Starters moeten voor hun eerste woning op de reguliere markt behoorlijk wat gespaard hebben. Bij Change= geldt dat veel minder omdat allerlei bijkomende kosten, zoals nutslasten, internet, wasmachinehuur en stoffering al bij de huurprijs en servicekosten zijn inbegrepen." Het complex ligt aan het Berlijnplein en omvat zeshonderd nieuwe woningen tussen de 30 en 40 vierkante meter. Daarnaast zijn er 39 atelierwoningen van 40 vierkante meter met een vliering van 12 vierkante meter. Het complex is gebouwd door BAM Wonen, dat in februari van 2020 begon aan de bouw.