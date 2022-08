De tijdelijke politiepost bij de entree van Hoef en Haag blijft komende weken staan. Een tientallen rechercheurs tellend team is nog volop bezig met onderzoek, nadat op een steenworp afstand van de locatie afgelopen vrijdag een explosief afging in een woning.

Bewoners van de woning aan de Hagesteinsestraat kunnen mede vanwege het lopende onderzoek en de enorme schade aan de benedenverdieping van hun woning voorlopig nog niet terug. Vooralsnog zijn geen aanwijzingen gevonden dat de familie een link heeft met een drugsruzie die onder meer dit dorp teistert.

De ruzie kwam begin vorige maand aan het licht en draait om een gestolen partij cocaïne. De escalatie zorgde elders in dezelfde wijk al voor een explosie en een uit voorzorg gesloten woning. En ook in Utrecht en Nieuwegein moesten woningen uit voorzorg dicht.

Ondertussen heeft de gemeente Stichtse Vecht besloten om vanwege de aanhoudende dreiging de sluiting van een chalet in Tienhoven ook met nog eens dertig dagen te verlengen, nadat ook hier een explosie plaatsvond.

Verdachten gezocht

De politie is op zoek naar meer verdachten in de zaak: een 42-jarige ex-Utrechter zit vast en een vijftigjarige Utrechter is vrij, maar wordt nog verdacht van betrokkenheid.