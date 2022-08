Na het overlijden van haar man ontfermt de 46-jarige Dies B. zich over een kwetsbare weduwe uit Maarn. 'Een goede daad', zo omschrijft hij het zelf. Maar volgens de rechtbank lichtte de man uit Zeist de oudere vrouw voor bijna 100.000 euro op. Hij adviseerde haar al haar geld te pinnen en te verstoppen in de schuur. Maar dan is ineens al het geld verdwenen.

"Een vrouw die haar man verliest en door een stel wordt geholpen, het lijkt een verhaal van naastenliefde, maar niets is minder waar", aldus de officier van justitie. "Ze is financieel compleet ten onder gegaan en dat terwijl ze haar geldzaken zo goed op orde had."

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden was B. niet aanwezig, omdat hij vakantie vierde in Turkije. Aan zijn advocaat laat hij weten: nee, hij herkent zich niet in de beschuldigingen. Ja, hij deed zijn werk als mantelzorger vrijwillig en kreeg in ruil soms giften van de weduwe, omdat hij haar naar het ziekenhuis en de bank reed. "Het is spijtig dat ik nu gestraft wordt voor mijn goede daden."

Dies B. wierp zich volgens de oudere vrouw na de dood van haar man op als een mantelzorger, die haar vooral bij geldzaken hielp. In 2016 krijgt de zeventiger een telefoontje van 'mevrouw Van Daalen' van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze zegt dat het geld van de vrouw niet veilig is.

Maar er blijkt nooit een mevrouw van Daalen te hebben gewerkt. B. bevestigt echter het verhaal, adviseert de weduwe al haar spaargeld te pinnen en in haar schuurtje te verstoppen. De vrouw gelooft B. en samen pinnen ze duizenden euro's. Kort daarna verdwijnt al het geld uit de schuur.

Volgens de rechtbank heeft B. dat geld gestolen en daar in negen maanden tijd zes dure auto's van gekocht, om het geld wit te wassen. De auto's zette hij op de naam van zijn vriendin Radha S. B. is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden. Ook moet hij de weduwe bijna 70.000 euro betalen.