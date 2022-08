Een heus Romanorum festum, oftewel Romeins feestje. Dat mogen patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht woensdag verwachten.

Dan krijgen ze namelijk hoog bezoek uit het Alphense museumpark Archeon. In dat park is deze weken het Romeins festival gaande. En omdat de ernstig zieke patiëntjes in het WKZ niet naar Alphen kunnen komen, trekken de Romeinen naar Trajectum, zoals Utrecht in hun tijd heette.

De kinderen krijgen onder anderen volledig uitgedoste legionairs voor hun neus, die hen uitleggen hoe dat nu precies zit met die helm, dat zwaard en die spijkersandalen. Vervolgens mogen ze zelf meedoen en de wapenrusting aantrekken. De groepen die de Romeinse tijd naspelen komen behalve uit Nederland ook uit Engeland en Ierland.

Maar het blijft niet bij alleen stoere soldaten en hun aanvoerders. Ook senatoren en Romeinse dames komen bij de kinderen op bezoek om over die periode te vertellen. Zo maakten de Romeinen veel spullen zelf, variërend van stoffen en leer voor kledingstukken tot aan gebruiks- en kunstvoorwerpen. Tijdens het festival in Archeon laten ambachtslieden die vaardigheden ook aan geïnteresseerden zien.

Het is inmiddels de negentiende keer dat een Romeins gezelschap naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaat.