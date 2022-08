Net als in Den Haag is ook de GGD regio Utrecht begonnen met het vaccineren tegen de apenpokken (monkeypox). Het gaat alleen om mensen die een uitnodiging hebben gekregen.

Van hen komen er 43 uit de regio Utrecht. 135 uit de regio West.

De verschijnselen van een besmetting met monkeypox lijken op die van een besmetting met pokken, maar monkeypox verloopt in het algemeen veel milder. Het belangrijkste symptoom is de huiduitslag, die begint met rode vlekken en overgaat in blaasjes. Deze blaasjes vormen uiteindelijk de pokken die pijnlijk kunnen zijn. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2 tot 3 weken van de huid afvallen. Het is mogelijk dat er littekens komen op de plekken van de blaasjes.

Op dit moment worden de meeste besmettingen gevonden bij mannen die seks hebben met mannen en ook meerdere partners hebben, aldus de GGD. Monkeypox wordt overgebracht door intiem contact, zoals zoenen, vrijen en seks, met iemand die besmet is. Heel soms wordt het ook via onbeschermd contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld beddengoed) overgebracht, aldus het RIVM.