Je zou het niet meteen verwachten, maar als het een periode heel droog is geweest, kan het toch nog behoorlijk glad worden op de weg. Zo waarschuwt de politie na een incident op het Robert Kochplein in Utrecht gisteravond. Een auto raakte in een slip en reed tegen twee verkeerslichten op.

Bij het incident raakte niemand gewond. Deze gladheid komt door een gebrek aan regen. Resten olie, rubber en stof op de weg worden niet weggespoeld. Als er dan een klein beetje regen valt, mixt dit vuil met het water en ontstaat er een slijmerige laag die extreem glad kan zijn.