Op de Lekdijk in Tull en 't Waal heeft zondagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden. Twee auto's zijn flink beschadigd. Drie inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Om 16.05 uur rukten drie ambulances uit naar de Lekdijk in Tull en 't Waal na een melding over een ongeval met letsel. Kort daarvoor waren twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Een brandweerwagen moest er aan te pas komen om één van de voertuigen open te maken. Fotograaf Roy Verkerk, die ter plaatse was, meldt dat twee inzittenden naar het UMC Utrecht zijn vervoerd. Het andere slachtoffer wordt in een ander nabijgelegen ziekenhuis verzorgd.