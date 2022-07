Ze zijn de tel inmiddels haast kwijt, zegt de politie in Utrecht: agenten hielden zaterdag wéér een zakkenroller aan. Ook deze dief rolde zijn slachtoffer door 'pootje te haken', zoals de politie het noemt.

Zaterdagochtend liep het slachtoffer over een perron op station Utrecht Centraal, toen er een man hem tegemoet liep. 'Deze man pakte het slachtoffer vast en paste de zogenaamde 'pootje haken' techniek toe', aldus de Utrecht politie op Instagram. 'Hierbij rolde de man de telefoon van het slachtoffer en maakte hij zich direct uit de voeten. Niet veel later merkte het slachtoffer dat hij zijn mobiele telefoon miste.'

Via een omstander kon het slachtoffer 112 bellen en een goed signalement doorgeven. Daardoor kon de dader opgespoord worden, omdat hij gezien was op camera's in winkelcentrum Hoog Catharijne. De politie hield de dader aan, en sloot hem in.

'Bij de insluitingsfouillering werden drie telefoons aangetroffen, waarvan eentje als 'gestolen' te boek stond. De eigenaar hiervan kwam uit Groningen en is in kennis gesteld van de vondst van zijn telefoon. Hij is superblij dat hij zijn telefoon weer terug heef', schrijft de politie.

De politie vermoedt dat de andere twee telefoons ook van diefstal afkomstig zijn en roept de eigenaren op te bellen via 0900-88 44.

De afgelopen weken zijn er meerdere diefstallen gepleegd rond het station. Afgelopen dinsdag werd een persoon van zijn rugtas met laptop bestolen, een week geleden werd de ketting van een persoon die op het station liep van zijn hals gerukt terwijl hij 'pootje werd gehaakt'.

Het aantal Utrechters dat dit jaar al slachtoffer is geworden van zakkenrollers is ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers. Bij de ingang van Hoog Catharijne op het Vredenburgplein staat een groot matrixbord met 'Let op! Zakkenrollers!' om bezoekers erop te wijzen alert te zijn.