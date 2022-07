Boerin Toos van Soest uit Harmelen heeft zaterdag bij een boerenprotestactie bij het Utrechtse Stationsplein urenlang in een koeienpak rondgelopen. "Je probeert toch op een of andere manier de aandacht te trekken."

Met landbouworganisatie LTO voerde Van Soest een 'publieksvriendelijk' protest om aandacht te vragen voor de gevolgen van het stikstofbeleid. Er werden flyers, folders en rode boerenzakdoeken uitgedeeld. De koeienmascotte, in de persoon van Van Soest, moest als eyecatcher fungeren. "Ik heb het als raadslid van CDA in Woerden ook wel eens gedaan. Dat werkte altijd. Het gaat ons om onze dieren, en we staan op een heel groot plein. Je probeert dan toch op een of andere manier de aandacht te trekken. Tientallen mensen wilden met mij knuffelen, met me op de foto of gaven me een high five."

Uiteindelijk zat Van Soest, die geen woord sprak als 'koe', een uurtje of drie in het pak. "We begonnen rond half, kwart voor elf. Om half twee kon ik het koeienpak uitdoen, want toen waren alle 2.300 zakdoeken weg. Dat geeft het succes van de actie wel aan. Of het warm was? Ach, voor iedereen is het warm."

Het idee achter het publieksvriendelijke protest, waar ook veel boeren uit het oostelijke deel van het Groene Hart naartoe waren gekomen, was om een vrolijke noot in de protestenregen te brengen. "We wilden protesteren zonder publiek in de weg te zitten", zegt mede-initiatiefnemer Van Soest. Dat is de laatste weken wel eens anders geweest, met blokkades, brandstichtingen en opruiingen.

Het protest onder het bollendak van Utrecht CS werd georganiseerd door alle zeven afdelingen van LTO in de provincie Utrecht. Toos is de echtgenoot van LTO-bestuurder Hans van Soest. Ze runnen in Harmelen samen een melkveehouderij.