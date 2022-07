De politie van Stichtse Vecht had er al zo'n voorgevoel van, vrijdagavond, toen agenten twee mensen met een flinke slok op in een auto betrapten: 'Die gaan vast niet verder lopen'.

Het voorgevoel bleek terecht. Agenten hadden de twee aan de kant gezet, nadat ze van cameratoezicht een seintje hadden gekregen dat een zwalkende man en vrouw in een auto waren gestapt en weg waren gereden.

De vrouw zat achter het stuur en blies 640 ugl (bijna drie keer meer dan is toegestaan). "Dat betekende dat haar rijbewijs werd ingevorderd", vertelt een politieagent op Instagram. De man had ook gedronken, dus ze kregen allebei een rijverbod.

"We hadden vermoeden dat ze nog een keer gingen rijden", vertelt de agent. "En ineens was auto weg." Dus toog de politie naar het adres van het tweetal. Daar bleek dat de man achter het stuur zat. Een blaastest leverde een score van meer dan 700 ugl op. "Dus die is ook zijn rijbewijs kwijt."

"Niet handig", constateert de agent op Instagram. " Ze hadden merkbaar te veel gedronken. Het is supergevaarlijk om dan in de auto te stappen. Dus mocht je ooit willen drinken en rijden, fiks een BOB. Want het is ook zonde van je geld en je rijbewijs."