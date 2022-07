woon-zorgcentrum Mariënstein aan de de Benschopperweg in IJsselstein is zaterdagmiddag deels ontruimd. Er zou brand zijn ontstaan in het pand, maar een broodje in de magnetron bleek de boosdoener.

Omstreeks 15.50 uur werd een melding gemaakt van brand. Het woon-zorgcentrum werd kort en gedeeltelijk ontruimd. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht bleek het slechts te gaan om een broodje in een magnetron, dat voor veel rookontwikkeling had gezorgd. Bewoners kwamen er met de schrik vanaf. De brandweer heeft het pand gelucht.