Sinds vorige week moeten de enige twee supermarkten in Utrecht die tot 0.00 uur open mochten, hun deuren om 22.00 uur sluiten vanwege overlast van verslaafden en jongeren. Dat besluit roept veel vragen op bij de Utrechtse partijen VVD, D66 en Student & Starter. "Utrecht is nu de enige grote stad zonder nachtwinkels."

Twee weken geleden kreeg Nawin Harpal, eigenaar van Boon's Markt aan de Gazenmarkt, van de gemeente te horen dat zijn nachtontheffing, waarmee hij al jaren tot middernacht open mag, is afgewezen. "Dit kost mij duizenden euro's per avond", reageerde de ondernemer.

De gemeente stelt dat zij de afgelopen twee jaar veel overlastmeldingen over de supermarkt hebben ontvangen. "Uit de leefbaarheidstoets is gebleken dat er steeds meer overlast van drank- en drugsgebruik en verstoringen van de openbare orde in de directe omgeving van Boon's Markt is", legde een woordvoerder vorige week aan deze krant uit.

De late openstelling van de supermarkt zou 'een aanzuigende werking hebben op groepen mensen die drank kopen en blijven hangen, waardoor er geregeld conflicten ontstaan'. Maar volgens de supermarktondernemer is slechts 15 procent van zijn omzet in die uren drank en heeft hij een beveiliger voor de deur die zorgt dat het op straat rustig blijft.

Ook de Albert Heijn aan de Potterstraat mag niet langer tot 0.00 uur open zijn. De Utrechtse partijen VVD, D66 en Student & Starter hebben schriftelijke vragen over het besluit gesteld. "Dit zijn de enige winkels die later open mogen zijn. Door geen nachtontheffing te verlenen verdwijnen dit soort nachtwinkels. Daarmee is Utrecht de enige grote stad die geen winkels heeft die langer dan 22.00 uur open mogen zijn", aldus de drie fracties.

Volgens hen past dat niet bij 'het karakter van een grote stad'. Zij vragen of de gemeente met de ondernemers en buurt in gesprek willen gaan, zodat de supermarkten alsnog langer open kunnen.