Jagers zijn boos en stappen naar de rechter, nadat donderdag definitief is besloten dat er komend seizoen in de provincie Utrecht niet gejaagd mag worden op konijnen en hazen.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft het verbod ingesteld vanwege de kleiner wordende populatie. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNVJ) reageert boos op dit besluit.

De beslissing van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van het kennisinstituut Wageningen Environmental Research (WEnR) naar het behoud van hazen en konijnen. 'Uit het rapport van WEnR blijkt dat het konijn en de haas zich landelijk niet in een gunstige staat van instandhouding bevinden', laat de minister weten.

Vertekend beeld

KNVJ-directeur Willem Schimmelpenninck van der Oije is het hier totaal niet mee eens. 'Het besluit van de minister is gebaseerd op zeer beperkte en onjuiste gegevens. Deze gegevens geven een vertekend beeld en stroken niet met de werkelijkheid', schrijft hij. 'Daarnaast stelt de minister zelf dat de jacht geen drukfactor van belang is. Dit maakt dat het besluit van de minister niet alleen onrechtmatig is, maar ook zeer onnodig.'

Het jachtseizoen wordt ieder jaar geopend in augustus en sluit in januari. Daarom heeft de jagersvereniging besloten een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse staat. 'Hiermee hopen we dat het besluit van de minister wordt opgeschort.' Daarnaast voert de KNVJ een bodemprocedure. 'In de bodemprocedure zal een rechter toetsen of de ministeriële regeling onrechtmatig is.'

Het jachtverbod op konijnen geldt voor heel Nederland. Voor hazen ligt dat anders, daar mag alleen in Utrecht, Groningen en Limburg niet op gejaagd worden.