Oplettende buurtbewoners in de Utrechtse wijken Zuilen en Leidsche Rijn hebben donderdagochtend vroeg meerdere inbraken voorkomen. Agenten konden in totaal vier verdachten aanhouden.

De eerste inbraak vond donderdagochtend rond 3.30 uur plaats. Een alerte buurtbewoner hoorde dat er in een woning aan de Van Egmondkade in Zuilen werd ingebroken. Agenten die snel ter plaatse waren, zagen nog nét een verdachte door het raam naar de achtertuin van de woning klimmen. Na een kleine zoektocht in de achtertuin wisten ze twee verdachten aan te houden. Het gaat om mannen van 22 en 26 jaar uit Utrecht.

Steen door ruit

Niet veel later kwam de volgende melding binnen van een woninginbraak. Buurtbewoners alarmeerden de politie. Rond 5.00 uur gooiden drie verdachten een steen door een ruit van een woning aan het Muurkruid in Leidsche Rijn. Agenten snelden ook naar deze locatie. Zij zagen hoe twee verdachten zich rennend uit de voeten probeerden te maken.

De twee mannen, van 21 en 24 jaar uit Utrecht, konden worden aangehouden. Alle vier de verdachten zitten vast voor nader verhoor.