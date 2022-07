Een politieachtervolging van ruim een half uur is woensdagavond geëindigd met een crash in de berm van de A16 bij Breda. Bij de achtervolging, die begon bij Nieuwegein, waren meerdere eenheden betrokken. De bestuurder is aangehouden.

De achtervolging begon rond 20.55 uur in Nieuwegein toen agenten zagen dat de wagen te snel reed. Toen de bestuurder hun stopteken negeerde werd de achtervolging ingezet. De auto reed de A2 op richting het zuiden, en sloeg later af naar de A27 richting Breda. Onderweg zorgde de bestuurder volgens de politie voor gevaarlijke verkeerssituaties. Zo veroorzaakte de verdachte een aanrijding op de A27, waar geen gewonden bij vielen.

Op het moment dat de auto over de Brabantse provinciegrens ging, sloten tien voertuigen van de eenheid Zeeland-West-Brabant zich bij de achtervolgende agenten aan. Pas in de buurt van Breda, rond 21.30 uur, belandde de auto in de greppel. Daar bleken drie mensen in de wagen te zitten. Eén van hen hield lichte verwondingen over aan het ongeluk.

A16 tijdelijk dicht

De weg was tijdelijk dicht bij knooppunt Galder nadat de achtervolgde auto in de berm was beland. Eén rijstrook ging rond 21.55 uur weer open. Volgens de politie wordt de bestuurder verdacht van rijden onder invloed en het veroorzaken van verkeershinder.