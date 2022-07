In een natuurgebied in Maarsbergen is woensdag een explosief aangetroffen. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) moest in actie komen na de vondst.

Bij natuurgebied De Kolk in Maarsbergen troffen passanten een mortier aan. Zij waarschuwden de politie, waarna agenten op hun beurt de EOD inschakelden. Medewerkers van deze specialistische dienst van Defensie hebben de mortier ter plekke nader onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat het explosief leeg was en dus geen gevaar meer op kon leveren. Laten ontploffen was daarom dit keer dan ook niet nodig.