Een groot digitaal waarschuwingsbord weerhoudt zakkenrollers er niet van om toe te blijven slaan in het centrum van Utrecht. Dinsdag was het opnieuw raak, op een voor dieven zeer populaire locatie. Maar door razendsnel ingrijpen kon het slachtoffer weer met zijn eigen spullen naar huis.

Agenten surveilleren dinsdag over het Stationsplein onder het bollendak, als iemand op hen af komt gelopen. De man vertelt hen dat hij 5 minuten eerder is beroofd van zijn rugtas met laptop, nadat hij op slinkse wijze afgeleid is.

De betrokken agenten nemen daarom direct contact op met cameratoezicht. Daar blijkt het incident haarscherp op beeld te staan, waardoor direct een duidelijk signalement van de verdachte kan worden gegeven. Vervolgens treffen de agenten in de buurt ook een persoon aan die voldoet aan dit signalement. Bij controle blijkt hij inderdaad de gezochte man te zijn: hij heeft de buit nog bij zich.

De verdachte is direct aangehouden en mag zich later verantwoorden bij de rechter. De rugzak en laptop zijn na de aangifte tegen direct terug naar de eigenaar gegaan.

"Wees alert op zakkenrollers", waarschuwt de politie in Utrecht nog maar eens. Want het is de laatste maanden flink raak met zakkenrollers in de stad.