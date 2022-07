Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag wordt de Domkerk verlicht met regenboogkleuren. De actie is een initiatief van omroep KRO-NCRV in de aanloop naar Pride Amsterdam. Tijdens deze drie dagen is de Domkerk ook in de avond langer open en worden er muziekvoorstellingen gehouden.

Vorig jaar deed alleen de Westerkerk in Amsterdam mee met het initiatief genaamd #liefdeisvooriedereen. Dit jaar sluiten ook de Domkerk in Utrecht en de Domicinanenkerk in Zwolle zich bij de actie aan. De bedoeling is om te laten zien dat liefde voor iedereen is, ongeacht seksuele voorkeur of gender.

"Wij geloven in solidariteit en een samenleving waarin plek is voor iedereen, en vinden dat we in ons land liever kunnen zijn voor elkaar", zegt Peter Kuiper, directievoorzitter van de KRO-NCRV. "Iedereen moet verliefd kunnen worden op wie je wilt."

Op 3, 4 en 5 augustus is de Domkerk 's avonds extra geopend tussen 20.00 en 22.30 uur. Op woensdag 3 augustus wordt er tijdens het avondgebed in de kerk aandacht besteed aan het initiatief. Op alle drie de avonden zijn er in de kerk muziekoptredens te ervaren.