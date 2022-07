In een flat aan de Couwenhoven in Zeist is dinsdagmiddag een uitslaande brand gemeld. Het bleek te gaan om brand op een balkon op de 8ste etage. Verschillende woningen zijn ontruimd en meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse gekomen om het vuur te blussen.

Wat er in brand stond is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. Bij aankomst van de brandweer werd uit voorzorg begonnen met het ontruimen van woningen op de achtste verdieping, maar dit kon snel worden gestaakt. "Toen bleek dat het alleen om een uitslaande brand op een balkon ging zijn we direct gestopt", vertelt Marcel Westerdorp van de Veilgheidsregio Utrecht (VRU). "Alleen twee woningen aan beide zijden van de getroffen woning zijn even ontruimd geweest, net als de getroffen woning." De bewoners van deze vier woningen konden snel terugkeren naar huis. Alleen de getroffen bewoners kunnen nog niet terug naar huis, omdat binnen flink wat rook- en waterschade is ontstaan.