De Rode Brug in Overvecht is al sinds 14 juli defect en zou 28 juli gemaakt worden. Door onverwacht lange levertijd van materialen wordt deze reparatie echter uitgesteld tot de eerste helft van augustus.

Doordat de brug kapot is moeten grote boten omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal. Fietsers, voetgangers en auto's kunnen wel nog over de brug heen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de brug waarschijnlijk in de eerste week van augustus al gemaakt gaat worden, maar in elk geval in eerste helft van die maand.