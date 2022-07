Twee vermoedelijke drugsdealers zijn door de politie in Vleuten-De Meern in de kraag gevat, omdat ze te hard op een scooter reden. Toen agenten het duo staande hielden, zagen ze bij een van hen uit een nektasje een verdacht blauw zakje steken. Bij het fouilleren vonden ze echter niet alleen drugs: in het tasje zat ook een vuurwapen.

Als het tweetal vorige week in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern met hoge snelheid langs de politie rijdt, worden ze door de agenten staande gehouden. Tijdens het controleren van hun papieren ontdekken de agenten dat de bestuurder van de scooter als een strafblad vol met drugs-incidenten heeft, meldt de politie op Instagram. Tijdens het gesprek zien de agenten een verdacht blauw zakje in het nektasje van de scooterrijder. 'Daardoor hadden wij het vermoeden dat de verdachte wel degelijk verdovende middelen bij zich vroeg,' legt de politie uit. Als ze de man vervolgens fouilleren, vinden ze bij de controle niet alleen drugs, maar ook een vuurwapen in het nektasje. Zowel de bestuurder als de bijrijder worden opgepakt. Uit onderzoek van de forensische recherche blijkt dat het wapen van de scooterrijder een echt vuurwapen is. 'De bestuurder had niet zijn beste dag', aldus de agenten op sociale media. De man bleek namelijk ook nog eens onder invloed te rijden.