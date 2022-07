De vakantie is voor een ouder stel dramatisch begonnen. Hun auto met caravan crashte zondagochtend op de A2 bij Utrecht. Net voor de Leidsche Rijntunnel kwam de caravan op z'n kant terecht.

Het ongeval gebeurde rond 10.20 uur. Van de caravan lijkt weinig meer over te zijn, zo is te zien op camerabeelden van boven de weg. Er vielen geen gewonden, maar de ravage op de weg is groot.

Twee van de drie rijstroken zijn dicht, aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer moet rekening houden met vertraging. Een berger en Rijkswaterstaat zijn bezig de weg vrij te maken.

De A2 bij knooppunt Oudenrijn, in de richting van Utrecht, was zondagochtend ook al uren gesloten vanwege een politieonderzoek. Agenten deden onderzoek naar de oorzaak van een ongeluk tussen twee auto's. De weg is inmiddels weer vrij.