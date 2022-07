Een gezin is zondagochtend betrokken geraakt bij een ernstig ongeval tussen twee auto's op de A2 bij Utrecht. De bestuurder van een van de auto's reed volgens de politie 'bovenmatig hard' en was vermoedelijk onder de invloed van verdovende middelen. Hij is aangehouden. De politie deed uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

In de andere auto zat een gezin, aldus de politie. Vader en zoon raakten bij het ernstige ongeluk lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het gezin zou onderweg op vakantie zijn geweest, maar dat kon de politie niet bevestigen. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat een van de auto's op het dak op de weg ligt. De bestuurder van een van de twee auto's is aangehouden, aldus een politiewoordvoerder. "Hij is aangehouden omdat het vermoeden bestaat dat hij onder de invloed was van verdovende middelen. Welke middelen dat precies zijn, wordt nog onderzocht. Ook wordt hij verdacht van roekeloos rijgedrag, namelijk bovenmatig hard rijden." Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur vanochtend. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht was bij knooppunt Oudenrijn urenlang volledig afgesloten. Het verkeer moest omrijden via knooppunt Lunetten over de A27 en de A12. Pas rond 11.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.