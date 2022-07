Luidruchtige theatermakers, talloze flessen rosé en natuurlijk eindeloze rondjes in 'de zweef'. Theaterfestival De Parade is weer 'in volle glorie' in het Moreelsepark neergestreken. En daar zat Utrecht kennelijk op te wachten: vrijwel alle voorstellingen voor dit weekend zijn uitverkocht.

Dat zegt woordvoerder Nadine van Pinxteren. Volgens haar zijn zowel de voorstellingen in de avond als tijdens de KinderParade uitverkocht. Dat zou kunnen komen doordat er een hernieuwde liefde voor kunst en cultuur is ontstaan, nadat het theater tijdens corona bijna niet meer te bezoeken was. Juist daarom staat het festival dit jaar in het teken van jonge makers. "We hebben meer ruimte gecreëerd voor artiesten die net zijn afgestudeerd, omdat zij de afgelopen twee jaar nergens een plek hadden om hun voorstellingen te laten zien. Uiteraard zie je ook oude bekenden, zoals Ellen ten Damme, Kiki Schippers en Släpstick." De organisatie is voorbereid op de warmte en vele uren zonneschijn die voor dit weekend zijn voorspeld. "Wij zorgen altijd - hitte of geen hitte - voor genoeg (gratis) waterpunten op het terrein. Bij de bar en en toiletten kun je terecht voor gekoeld kraanwater. Gelukkig staan we in het Moreelsepark onder veel bomen, waardoor er heel veel koele schaduwplekken zijn. De tenten koelen we zo veel mogelijk af met bijvoorbeeld ventilatoren."