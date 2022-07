Een koe zorgde zaterdagmiddag voor een chaos op de A2. Het beest kuierde op z'n gemakje richting Utrecht, waardoor een verkeersinfarct ontstond. Inmiddels is de koe van de weg en is de file van ruim een uur opgelost.

Op de A2 zorgde de koe voor problemen in de richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Abcoude. Rijkswaterstaat sloot twee rijstroken af en kondigde een verkeersstop af.

Volgens Rijkswaterstaat heeft de koe minstens 2 kilometer afgelegd. De vertraging voor de weggebruiker liep op tot een uur.

Even voor 14.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat de koe 'naar een veilige plek' is geleid. De snelweg werd toen ook weer vrijgegeven. Vermoedelijk is dat door automobilisten gedaan, want de eigenaar van de koe, een boer uit het Utrechtse Baambrugge, heeft zijn koe pas later opgehaald.