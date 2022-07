Op een basketbalveldje aan de Graaf Adolflaan in Zeist is zaterdagavond geschoten. Daarbij raakte een persoon gewond aan de buik. De politie meldt dat er een 42-jarige man uit Zeist is aangehouden.

Rond 20.45 kreeg de politie een melding binnen van een schietincident rondom het Christelijk College in Zeist. Volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk wat er is gebeurd. Wél is er een vuurwapen gevonden.

De plek waar is geschoten ligt op enkele meters van een grote flat waar bewoners op hun balkon zaten. Zij hoorden rond kwart voor negen knallen.

Enkele buurtbewoners staan in een naastgelegen speeltuintje met elkaar te praten. "Ik heb vijf schoten gehoord, maar verder niks gezien", zegt een bewoner van de naastgelegen flat. Een andere buurtbewoner zegt de schoten ook te hebben gehoord. "Ik hoorde tak, tak, tak."

Een aantal buurtbewoners reageert geschrokken op het schietincident. "Ik dacht dat het vuurwerk was, daar leek het op", zegt er één. "Kort achter elkaar meerdere knallen."

Volgens haar gebeurt er hier doorgaans weinig, op wat 'huis, tuin en keuken gedoe' na. "De hoek waar het gebeurde is wel een plek waar vaker mensen bij elkaar komen."

Een buurtbewoonster die op vier hoog woont belde de politie toen ze schoten hoorde. "Ik was een politieserie aan het kijken toen ik ineens echte schoten hoorde. Toen heb ik meteen gebeld.'

Ze zegt dat ze vier mensen heeft gezien, 'jongeren van 17, achttien jaar', maar denkt dat er meer mensen bij waren. "Op dat groepje werd geschoten. Ik hoorde 'wegwezen' en 'laat het vuurwapen liggen, denk aan vingerafdrukken'."

De buurtbewoonster heeft de dader niet gezien. "Iedereen rende weg, toen kwamen de politie en de ambulance."

"Rond 21.00 uur is het sein 'veilig' gegeven", aldus de politiewoordvoerder. "De politie is aanwezig voor hulpverlening en er is een onderzoek gestart."

De omgeving is afgezet. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.