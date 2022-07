Rouwmuziek vanmiddag op de Ganzenmarkt in Utrecht, uitgevoerd door studenten van het conservatorium. Tegen 18.00 uur verspringt, aldus Extinction Rebellion (XR), 'de klimaatklok' naar zes jaar. Zolang duurt het voordat 1,5 graden opwarming onherroepelijk is.

Als we tenminste zo doorgaan als nu met uitstoten van broeikasgassen. Alle reden voor een theatrale, muzikale rouwceremonie in het centrum van Utrecht, vinden de actievoerders voor een beter klimaat.

De internationale klimaatklok, een project van kunstenaars en wetenschappers, laat zien hoeveel CO₂ de mensheid nog kan uitstoten tot we de grens van 1,5 graden zullen overschrijven. Met een rouwceremonie wil XR het verdriet daarover zichtbaar en voelbaar maken.

Resterende tijd om klimaatcatastrofe te voorkomen

Nu al is klimaatverandering nadrukkelijk merkbaar. Met deze actie willen XR laten zien hoe kort de tijd is die we nog hebben om een klimaatcatastrofe te voorkomen, aldus woordvoerder Veerle van Dieren. "Overheden en grote bedrijven doen te weinig om de klimaatcrisis te verminderen.''

XR Utrecht voert op verschillende manieren actie: dialoog in de raadszaal, krijttekeningen of geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Bijzonder aan de actie vandaag is dat er ook studenten en alumni van het conservatorium meedoen.