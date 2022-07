Waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) plaatst op verschillende plekken in Utrecht noodpompen om voldoende water in het gebied te behouden. Dat is onder meer nodig voor de fruitteelt. Langs de Kromme Rijn staan nu al twee noodpompen, aldus het schap.

De Rijn voert water aan in het gebied van HDSR. Maar de waterstand van de Rijn is heel laag en zakt verder. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer bij Lobith kan zakken naar minder dan 800 kubieke meter per seconde. Zo'n lage waterstand komt in de zomer bijna nooit voor. "De regen van donderdag was welkom, maar heeft de droogte niet verdreven", aldus HDSR.

Bij het gemaal in Eefde (Gelderland) heeft Rijkswaterstaat een grote tijdelijke pompinstallatie gebouwd om meer water naar de Twentekanalen aan te voeren. De waterstand van de IJssel is daar te laag voor geworden.

Bij veel sluizen in Nederland, zoals in de Afsluitdijk en in de Maas, gelden schutbeperkingen. Schepen door de sluis laten varen kost veel water en daar willen de waterbeheerders juist zo zuinig mogelijk mee zijn. Ook het aantal sproeiverboden wordt steeds verder uitgebreid.