Er is een groot tekort aan beveiligers in de regio Utrecht. Dat blijkt uit cijfers van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Het aantal openstaande vacatures voor beveiligingspersoneel in Midden-Utrecht was in het eerste kwartaal van dit jaar fors hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit is het gevolg van het verder aantrekken van de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. Bovendien is er sprake van een inhaalvraag in de sector toerisme en recreatie.

Eind eerste kwartaal 2022 stonden in onze regio 220 vacatures voor beveiligingsmedewerkers open, tegen 110 één jaar geleden, aldus de cijfers. In ruim de helft van deze vacatures werd gevraagd naar objectbeveiligers. Daarnaast was er vraag naar toezichthouders/boa's, hoofden beveiliging, mobiel surveillanten en verkeersregelaars.

Werkgevers proberen het tekort aan beveiligers te beperken door nog beschikbare werkzoekenden die niet geheel aan de functie-eisen voldoen daartoe te trainen en te scholen en door bijvoorbeeld bewakingscamera's in te zetten. De verwachting is dat door het dalende aanbod en de stijgende vraag het tekort aan beveiligers en daarmee de spanning op de arbeidsmarkt in deze branche verder zullen toenemen.