Uit meer dan 300 aanmeldingen is de herstelde Utrechtse Catharijnesingel gekozen als een van de vijf finalisten voor de European Public Space Prize 2022.

De prijs is er voor de beste openbare ruimtes in Europese steden. Uit 326 inzendingen vanuit heel Europa belandden 25 projecten in de voorselectie, waaronder ook het Spoorpark in Tilburg. Uiteindelijk is de Catharijnesingel als enige Nederlandse inzending overgebleven.

Mens en natuur

De Utrechtse singel werd hersteld door landschapsarchitect Okra en werd in september 2020 opgeleverd. "Met dit project gaf Okra vorm aan de laatste fase van een ambitieus plan van de gemeente om de singel rond de historische stad weer in ere te herstellen'', aldus de Utrechtse landschapsarchitect.



"Nadat een groot deel daarvan in de 20ste eeuw moest wijken voor gemotoriseerd verkeer. De voltooiing van de Catharijnesingel herstelt de originele structuur van het gebied en biedt tegelijkertijd antwoord op actuele vraagstukken door sociale, groenblauwe plekken te creëren voor mens en natuur in het hart van de stad."

In november wordt bekend wie de European Public Space Prize van dit jaar heeft gewonnen.