In Nieuwegein zijn acht verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij diefstal met geweld en handel in verdovende middelen. De personen in de leeftijd van 17 tot 49 jaar komen uit Nieuwegein en Utrecht.

Op 20 juni vond op de Vossenweide in Nieuwegein een diefstal met geweld plaats. Het slachtoffer, een achttienjarige man, raakte hierbij lichtgewond. Er werden twee tieners van 17 en achttien jaar uit Nieuwegein voor aangehouden, meldt de politie. 'Na verder onderzoek kwamen er nog twee verdachten in beeld voor de mishandeling. Ook zij werden aangehouden. Dit betroffen twee achttienjarige mannen uit Nieuwegein.' Naar aanleiding van deze aanhoudingen, breidt het onderzoek zich vervolgens verder uit naar verdovende middelen en een criminele jeugdgroep. Hiervoor doet de politie op dinsdag 19 juli een inval in een woning in Nieuwegein. De woning wordt doorzocht waarbij onder meer drugs in beslag worden genomen. Tijdens deze zoekactie worden vier personen aangehouden. Dit zijn een jongen van 17 uit Utrecht en drie mannen uit Nieuwegein van 19, 27 en 49 jaar. Het onderzoek naar de zaak loopt door.