In De Meern is een auto na een ongeval op zijn kant geëindigd. Het ging mis toen de bestuurder over de Zandweg reed, na vermoedelijk een hele serie overtredingen.

De man verloor de macht over het stuur vlak voor de Meridiaan en kwam tot stilstand tegen een boom. Dat gebeurde rond 0.30 uur. Een omwonende hoorde de klap van het ongeval en schoot te hulp. Hij trof een man aan die vermoedelijk onder invloed was. Mogelijk was hij niet in het bezit van een rijbewijs en gebeurde het ongeval terwijl hij op zijn telefoon bezig was. Het slachtoffer raakte niet gewond, wel liep zijn auto forse schade op. Agenten hebben de man aangehouden en meegenomen voor verhoor.