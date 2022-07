In de hal van Utrecht CS zijn dinsdagavond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Kort voor 22.00 uur ontstond tumult in de stationshal voor de toegangspoortjes aan de kant van het Jaarbeursplein. Bij een schermutseling werden twee mannen in hun been gestoken.

Een van de slachtoffers is volgens een woordvoerder van de politie achttien jaar. Het tweede slachtoffer weigert vooralsnog een verklaring af te leggen.

Kort na het incident hield de politie een verdachte aan. Het gaat om een jongeman van zeventien of achttien jaar, aldus de politiewoordvoerder. De tiener had bloed aan zijn handen. Op camerabeelden die door de politie zijn teruggekeken, is te zien dat hij betrokken was bij de schermutseling.