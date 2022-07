De schimmelproblemen in woningen aan het Herderplein en de Herderlaan in Utrecht zijn nog steeds niet opgelost, zeggen bewoners. Volgens hen is er 'niet op te stoken' tegen het vocht in de huizen. Mitros zegt nu aan de slag te gaan met de woningen.

Bewoners aan het Herderplein in Oog in Al hebben al jaren last van schimmel in hun woningen. Sommige bewoners zouden vanwege de vochtproblemen zelfs in hun woonkamer slapen, een aantal van hen zegt zelfs een verhuizing te overwegen. Uit de vragen die het Utrechts college beantwoordde, blijkt dat Mitros onderzoek heeft gedaan naar de schimmelvorming. Zo zal de woningcorporatie nieuwe kranen op radiatoren plaatsen om de warmtestroom in de woningen beter te kunnen regelen. Ook blijken er verkeerde afzuigventielen in woningen te zijn gebruikt, waardoor te weinig lucht wordt afgezogen. Maatregelen Daarnaast zal Mitros zorgen voor een extra bedieningspaneel in de badkamer. Dit alles moet zorgen voor minder vocht en dus minder schimmel. Ook wordt er goed naar de roosters gekeken en worden de riolering- en hemelwaterafvoer in woningen gecheckt. Er zijn, als proef, al twee woningen aangepakt. Een deel van de maatregelen hoopt Mitros de komende twee maanden te kunnen doorvoeren.