Pas op met waar je je verkoeling zoekt op deze warme dag, waarschuwt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op Twitter. Op sommige plekken is de stroming namelijk extra sterk, waardoor zwemmen gevaarlijk is.

Met de hoge temperaturen is natuurlijk niets lekkerder dan een verkoelende duik in het water. Maar door de extra wateraanvoer naar het westen is in sommige wateren een extra sterke stroming. Zwem daarom alleen op officiële zwemlocaties, zegt het hoogheemraadschap.

In de omgeving van Utrecht is dat bijvoorbeeld de Haarrijnseplas. Die ligt tussen Vleuten en het gebied Haarrijn, vlak bij de noordpunt van het Máximapark in Leidsche Rijn. In het afgeschermde gedeelte kun je veilig zwemmen. Er is een zandstrand en een speelweide met sport- en speelvoorzieningen.

Meer officiële zwemlocaties vind je hier.