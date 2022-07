Of de bewoner afgelopen nacht wakker was door de warmte, gewoon licht slaapt of op televisie atletiek aan het kijken was, is onbekend. Maar hij of zij zorgde er wel voor dat een inbraak aan de Rotstuinlaan in de wijk Vleuterweide in Vleuten kon worden verijdeld.

De politie kon even later een bekende aanhouden op verdenking van inbraak. De 'supergoeie melding' werd rond half 4 's nachts gedaan, laat de politie op Instagram weten. Bij aankomst zagen de agenten drie verdachten over schutting klimmen. Even verderop troffen ze een zeer bekende 26-jarige inbreker verborgen in het riet. Hulde aan de alerte melder, laat de politie tevreden weten.