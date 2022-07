In Bilthoven is maandag rond 15.30 uur een waterleiding gesprongen. Hierdoor was er een periode geen water in woningen rond de Jachthoornlaan, Soestdijkseweg Zuid en Neptunuslaan. Inmiddels is een deel van de schade gerepareerd aan de Jachthoornlaan.

De gemeente raadt wel aan om kranen goed door te laten lopen. Aan de Soestdijskeweg Zuid en de Neptunuslaan gaat het nog even duren voordat er weer water is. Door werkzaamheden aan de waterleiding in Utrecht is een te grote druk ontstaan. Het springen van de leiding in Bilthoven was daarvan het gevolg.