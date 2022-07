Vervelend nieuws tijdens deze warme dagen voor honden en baasjes in de regio Houten. Bij het hondenstrand aan de Voorveste is vandaag blauwalg in het water aangetroffen. Een plant die voor zowel mens als dier gevaarlijk is.

De gemeente Houten meldde dit nieuws op Twitter. Ook laat de gemeente weten dat er borden geplaatst worden. Het waterschap is inmiddels geïnformeerd en gaat aan de slag om de giftige planten te verwijderen.