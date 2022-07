Honderden fietsen staan geparkeerd voor de ingang van de fietsenstalling onder het Stationsplein. De reden: verbouwing om de stalling gebruiksvriendelijker te maken.

Woensdag gaat de ingang aan de kant van het Moreelsepark weer open, de losstaande fietsen zullen dan ook weer naar binnen verdwijnen. Op 25 juli is de andere kant aan de beurt, deze blijft dan ook drie weken dicht tot 13 augustus.

Het lijkt een chaotisch tafereel, maar er zit orde in de chaos. Verkeersleiders en lichtborden moeten er voor zorgen dat de toegangspaden naar de roltrappen en lift toegankelijk blijven tijdens de werkzaamheden. ,,Het is even nodig’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Zolang ze niet gevaarlijk staan, halen we de fietsen niet weg.’’

Breder

Tijdens de werkzaamheden worden de fietspaden om naar binnen te rijden bij de stalling breder. De belijning in de stalling zelf wordt aangepast en opstapjes worden beter aangegeven. Daarnaast worden delen van de weg bij de fietsenstalling vervangen voor een stroever materiaal.