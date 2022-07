De financiële regeling van de gemeente Utrecht voor eigenaren van werfkelders in de binnenstad had zekerheid moeten bieden. Maar keldereigenaren zijn verbijsterd over het aanbod.

Onlangs maakte de gemeente bekend mee te willen betalen aan het waterdicht maken en herstellen van de werfkelders, die vanaf de grachten onder de weg doorlopen naar woningen. Een al jaren slepend conflict tussen de gemeente en keldereigenaren leek hiermee opgelost. Uit een reactie van ongeveer tweehonderd eigenaren van een kelder blijkt niets minder waar. De regeling roept volgens hen veel vragen op en de uitvoering is vaag.

Volgens de keldereigenaren is veel schade ontstaan als gevolg van slecht onderhoud door de gemeente en het gedogen van zwaar verkeer op de straten boven de kelders. De gemeente blijft echter zoeken naar mogelijkheden om eigenaren meer te laten betalen, zegt belangenbehartiger van de keldereigenaren Ronald van der Krogt. "De gemeente wil de eigenaren op laten draaien voor waar ze zelf verantwoordelijk voor is'', zegt hij. "Ze hebben de zaak kapot laten rijden en de fundering laten verzakken.''

250.000 euro per kelder

In de aangeboden regeling komt 50 procent van de onderhoudskosten aan het keldergewelf en de bijbehorende muren en funderingen, en eventueel waterdicht maken voor rekening van de gemeente. Als de schade aan een kelder eenduidig toe te schrijven is aan de gemeente, wordt deze 100 procent vergoed. Waar dat niet met zekerheid is vast te stellen, komt 90 procent van de kosten voor rekening van de gemeente.

De keldereigenaren ergeren zich volgens Van der Krogt ook aan de enorme bedragen die die gemeente uittrekt voor het opstellen van allerlei rapporten en adviezen. In de tussentijd is er nog geen kelder opgeknapt en is de veiligheid in het geding, zegt hij. "De parallellen met de situatie in het gasgebied Groningen kunnen snel worden getrokken.''