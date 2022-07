Voor alle mensen die de Domtoren bewonderen is er goed nieuws: je kunt er nu een stuk van in je eigen tuin of woonkamer neerzetten. Bij tuincentrum Steck in Utrecht worden ornamenten van de Domtoren verkocht. Maar je moet er snel bij zijn, want een aantal van de mooiste stukken, afkomstig van de top van de toren, zijn al verkocht. Vijf vragen hierover aan bedrijfsleider Ronald van Aken.

Hoe komen jullie aan de ornamenten?

"De Domtoren wordt op dit moment gerestaureerd, dat gebeurt eens in de honderd jaar. Uit die restauratie komen dan ornamenten die slecht zijn en de gemeente zocht een plek om deze te stallen en verkopen. Wij werken veel samen met de gemeente, dus boden wij de mooie oplossing aan om ze hier te verkopen." Kun je een beeld schetsen van hoe de ornamenten eruit zien?

"Het zijn stukken die van de top tot aan de bodem van de toren kunnen komen. Stuk voor stuk zijn het hele bijzondere ornamenten. Zo zitten er stukken bij die helemaal van de top komen, waar het kruis zit of een groot ornament met drakenkoppen." "De grootte is ook heel wisselend. Zo zitten er stukken bij van dertig centimeter hoog, maar ook van veel groter." Hoe vind je het om dat soort stukken van de Domtoren in het tuincentrum te verkopen?

"Prachtig! Als je het over Utrecht hebt, heb je het over de Domtoren. Zelf ben ik geboren en getogen in Utrecht dus dat maakt het extra bijzonder en uniek. Daarbij ga je dit pas weer over honderd jaar vinden, dus ik ben er ook heel trots op dat wij dit mogen verkopen." Denk je dat veel mensen geïnteresseerd zullen zijn in de ornamenten?

"Ja, dat lijkt me wel. We hebben al wat positieve reacties ontvangen van mensen. Zo zei een man dat hij van een ornament misschien wel een tafel wil maken door er een glasplaat op te leggen. Dat is heel gaaf natuurlijk." Met wat voor bedragen moeten de geïnteresseerden rekening houden?

"De prijsklasse is heel wisselend. Het begint bij ongeveer vierhonderd en loopt op tot tienduizend euro. Van de ornamenten van de top zijn er maar zes, die zijn heel uniek en kosten daarom vijfduizend euro. De duurste van tienduizend is het grote ornament met de drakenkoppen." "Het kost veel geld maar je krijgt er iets bijzonders voor terug. Ook krijg je een certificaat, ondertekend door de burgemeester, en gaat de opbrengst van de verkoop naar de restauratie van de Domtoren."