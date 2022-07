In Zeist was er sinds 9.24 uur een grote stroomstoring gaande in postcodegebied 3701, dit laat Stedin weten op Twitter. Zo'n 2.300 huishoudens zaten kort zonder stroom. De storing kwam door schade tijdens graafwerkzaamheden. Inmiddels is de storing verholpen.

Monteurs van Stedin waren bezig om de schade te repareren, In iets meer dan een half uur was de schade volledig hersteld.