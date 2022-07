De politie De Meern kwam er zaterdagavond niet uit met een 4-jarig jongetje dat rond 22.00 uur alleen op straat werd aangetroffen. Agenten konden niet achterhalen wie hij was en het knulletje wist het zelf ook niet.

Het kind werd in de buurt van de Touwslagerslaan/Glazenierslaan in de Utrechtse wijk De Meern aangetroffen. Hij droeg een lichtblauw/groen T-shirt en rode korte Mickey Mouse broek. Via een Burgernetactie werd de hulp van het publiek ingeroepen.

Een klein half uur na de eerste hulpoproep volgde een tweede bericht. Het jongetje was met zijn familie herenigd. Of een tip naar de familie leidde of dat zij zich zelf meldden bij de politie omdat ze het kind kwijt waren, is niet bekend.