In een appartement aan de Otterspoorlaan in de Schaakbuurt in Utrecht heeft zaterdagmiddag een flinke brand gewoed.

De brand brak rond 13.45 uur uit. De woning raakte zwaar beschadigd. De bewoners moeten de nacht elders doorbrengen. De brand ontstond op het balkon en sloeg door naar binnen. Een half uur eerder moest de brandweer uitrukken naar de Laan van Chartroise in de wijk Ondiep. Daar woedde eveneens brand op een balkon, maar breidden de vlammen zich niet uit naar binnen.