Bij de Ping Pong Club aan de Concordiastraat in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand geweest. De schade is volgens de ondernemers zo groot, dat de horecazaak de komende tijd de deuren dicht houdt.

De brand in de voormalige loods van de Spoorwegen werd vlak voor vier uur 's nachts gemeld. De vlammen waren redelijk snel onder controle, meldt Veiligheidsregio Utrecht op Twitter. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De Ping Pong Club schrijft op Facebook: "Wij gaan de schade opnemen en kijken wat er nodig is voor snel herstel. Mocht je gereserveerd hebben dan moeten we je helaas teleurstellen. Wij vinden het minstens zo vervelend. Excuus voor het ongemak en hopelijk zien we elkaar snel weer voor een potje tafeltennis of een gezellig drankje." Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht