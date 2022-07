Een automobilist is vrijdagavond bij Slot Zeist de gracht in gereden. De inzittenden wisten zichzelf uit de auto te bevrijden.

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding binnen over een auto die aan de Zinzendorflaan bij Slot Zeist de gracht in was gereden. De automobilist wilde vermoedelijk wegrijden uit het parkeervak en is nog door onbekende reden vooruit geschoten en de gracht in gereden.

Zowel de bestuurder als de inzittenden wisten zelf uit de auto te komen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de gracht getild.