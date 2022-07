Op de plek waar nog niet eens zo heel lang geleden gokkers hun kansen spreidden, opent de GGD de nieuwste locatie voor testen en vaccineren in Utrecht. Met het voormalig pand van Holland Casino Utrecht, verdwijnt de Jaarbeurs uit beeld.

Maandag opent het nieuwe onderkomen aan de Overste den Oudenlaan vlak bij het Jaarbeursplein. Daar is vrije inloop en zijn 12 testloketten en 6 priklijnen. Het vaccinatiegedeelte is ingericht als wachttuin: bezoekers nemen plaats op een stoel en stappen pas weer op na hun prik en de verplichte wachttijd.

Vanaf maandag telt de GGD in Utrecht 26 kleine en vijf grote locaties, waaronder de nog tijdelijk geopende in Nieuwegein. Komende week zijn deze vanwege de hoge temperaturen tijdelijk deels gesloten of beperkt open.

Voor het testen op corona zijn drie grote testlocaties en acht kleine testlocaties beschikbaar. "Daarmee is er een goede spreiding van test- en vaccinatiemogelijkheden in onze regio", zegt een woordvoerder.

Of de Jaarbeurs ook niet in beeld komt als bijvoorbeeld in de herfst toch weer een grote corona-uitbraak volgt? "In principe niet. Mocht het nodig zijn dan kunnen we de openingstijden van de locaties verruimen en daarmee de capaciteit verhogen." Wanneer de Jaarbeurs helemaal niet meer aan corona doet denken? "Dat is aan het ministerie van VWS. Zij waren opdrachtgever van de bouw van de paviljoens en regelen nu ook de afbouw."