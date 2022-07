Inwoners van de provincie Utrecht kunnen een vergoeding van maximaal 25.000 euro krijgen als ze gedumpt drugsafval op hun terrein aantreffen. Gedupeerden kunnen de kosten die ze maken om het te ruimen tot en met 2024 bij de provincie vergoed krijgen.

Producenten van illegale, synthetische drugs dumpen geregeld hun afval - vaak in vaten en jerrycans - in buitengebieden en aan de randen van dorpen en steden. Voor de eigenaren van de grond kan het opruimen van al dat drugsafval veel geld kosten.

Omdat de provincie Utrecht niet wil dat grondeigenaren en gemeenten opdraaien voor de kosten, hebben ze een subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de regeling 100 procent van de kosten vergoed krijgen, voor overheid geldt 50 procent. De maximale vergoeding is 25.000 euro.

"Drugsafval kan een enorm gevaar voor mens en milieu opleveren. Het is belangrijk dat de verantwoordelijke instanties dit zo snel en goed mogelijk opruimen om de schade te beperken. Omdat de veroorzaker van de dumping vaak onbekend is, kunnen grondeigenaren of gemeenten de gemaakte kosten niet verhalen", aldus de provincie.